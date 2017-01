Flash poussera-t-il la chansonnette avec Neil Patrick Harris ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

La troisième saison de "Flash" comportera un épisode musical. Un vilain fera pousser la chansonnette à Barry Allen et il pourrait s’agir de Neil Patrick Harris.

Les Etats-Unis ont la folie des comédies musicales et les super-héros n’y échappent pas. L’été dernier, alors que le tournage de la deuxième saison était terminé, les créateurs de Flash ont annoncé une surprise pour les fans de Barry Allen : la troisième saison comportera un épisode musical.

Comme il ne s’agit pas de la seule bonne nouvelle, cet épisode sera un crossover avec la série Supergirl (disponible sur MyTF1VOD). Barry Allen avait déjà rendu visite à Kara lors de la deuxième saison, les deux super-héros se retrouveront pour combattre un méchant très particulier : le maître de musique. Le vilain musical a fait son apparition dans la série animée Batman : l’alliance des héros en 2009 mais il existait déjà sous une autre forme dans la bande-dessinée The Flash : sous les traits du Flutiste, il était l’ennemi du premier héros supersonique, Jay Garrick.

Pour le moment, les showrunners n’ont pas dévoilé l’identité de l’acteur qui interprétera le maître de musique mais un nom circule dans les couloirs : Neil Patrick Harris, le légendaire Barney Stinson dans la série How I Met Your Mother. Pourquoi lui ? Parce qu’il a prêté sa voix au vilain musical dans la série animée Batman. Lors du Television Critics Association Winter Press Tour, Andrew Kreisberg, l’un des créateurs de The Flash n’a rien voulu révéler : "Nous sommes évidemment des grands fans de Neil Patrick Harris, mais le casting suit son cours. Nous verrons ce qu'il arrive".







En attendant de découvrir la saison 3 de Flash, regardez l’épisode final et explosif de la deuxième saison :