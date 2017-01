Flash : Robbie Amell de retour dans la série !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après une deuxième saison qui a tiré sa révérence le 20 septembre dernier sur TF1, on en sait plus sur les prochains épisodes de The Flash. Les nouvelles indiscrétions sur la suite de la série culte ont de quoi réjouir les fans. Les médias américains ont en effet annoncé le retour, dans la saison 3, de Robbie Amell alias Ronnie Raymond.

Personnage récurrent dans la saison 1 mais aperçu qu’à de rares occasions dans la saison 2, ce dernier sera présent dans un épisode de la saison 3. Un retour dont on ne sait pas grand-chose, la production n’ayant pas précisé si le personnage sera au coeur d'une intrigue actuelle ou dans un flashback.

Les fans de The Flash n’auront pas seulement droit au retour de Robbie Amell. De nouveaux personnages feront leur apparition dans la saison 3 qui sera diffusée prochainement sur TF1. Découvert dans la saga Harry Potter où il incarnait Drago Malefoy, Tom Felton se glissera dans la peau de Julian Dorn, un policier scientifique qui n’est pas un fan de Flash. Jessica Camacho, vue dans Gossip Girl, a raflé le rôle de Gipsy (Cindy Reynolds), une ancienne SDF qui a de nombreux pouvoirs. Elle peut notamment devenir invisible ou encore faire sortir son esprit de son corps. Joey King, une comédienne de 17 ans, incarnera de son côté Magenta, une nouvelle ennemie de Flash.