Flash dans le top 10 des séries les plus populaires de l’année 2016

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

IMDb, Internet Movie Database, a réalisé son classement des séries les plus populaires de 2016 à partir du trafic généré par les fans. Et dans le top 10, on retrouve Barry Allen et ses aventures.

Depuis plusieurs années, les chaînes du câble américain telles HBO ainsi que les services de streaming en ligne comme Netflix mettent les bouchées doubles pour offrir aux téléspectateurs des séries originales, de mieux en mieux réalisées et d’un niveau égal voire supérieur aux superproductions hollywoodiennes. Et à ne pas s’y tromper, le public est séduit, et les chaînes américaines plus traditionnelles ont également commencé à suivre le mouvement. Chaque fin d’année, il est donc possible de juger le succès et la popularité des séries et diverses productions. Et pour l’année 2016, Internet Movie Database, ou IMDb, site référence dans le monde du cinéma et des séries, a établi son classement des séries les plus populaires en se basant sur le trafic généré par les internautes.



La sixième place revient à Flash

Et preuve que les super-héros et autres méta-humains ont la cote, la série The Flash, diffusée en France sur TF1 et aux États-Unis sur CW, arrive en sixième position du classement ! Le reboot est un véritable succès pour la chaîne américaine qui le produit. Les deux premières saisons diffusées ont agréablement surpris par leur qualité autant dans la production que dans les intrigues et la construction des personnages. Grant Gustin crève l’écran dans la peau de Barry Allen, sans compter que les personnages secondaires sont campés de façon solide. Et la série peut également s’appuyer sur sa capacité à organiser des épisodes cross-over avec d’autres séries liées à l’univers de Flash. Comme la série Arrow, à titre d’exemple.



La saison 3 devrait prochainement débarquer sur les écrans français. Là encore, la production a mis les bouchées doubles pour maintenir le public en haleine. Plusieurs nouveaux personnages incarnés par des acteurs de renom rejoindront l’équipe de Barry Allen. À commencer par le Britannique ancien sorcier de la saga Harry Potter, Tom Felton, et l’inoubliable Luke Skywalker dans Star Wars, alias Mark Hamill.



Découvrez le top 10 des séries les plus populaires de 2016 par IMDb :

1. Game of Thrones (HBO)

2. Stranger Things (Netflix)

3. The Walking Dead (AMC)

4. Westworld (HBO)

5. American Horror Story (FX)



6. Flash (CW)



7. Mr Robot (USA Network)

8. Orange is the New black (Netflix)

9. Vikings (History)

10. Daredevil (Netflix)

VIDEO. Flash, une fin de saison en apothéose