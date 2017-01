Grands Reportages du 14 janvier 2017 - Le monde mystérieux des pensions de famille  

Auberges, hôtels, relais… En France, la tradition d'accueil des voyageurs remonte au Moyen Âge et elle s'est toujours appuyée sur la transmission familiale. Mais l'hôtellerie indépendante souffre. Tous les ans, 200 établissements ferment leurs portes dans notre pays, emportés par la concurrence de grands groupes internationaux ou de sites de location saisonnière. Les équipes de Grands Reportages sont parties à la rencontre de trois familles de résistants. Tous sont les héritiers d'un hôtel ou d'une auberge qui se transmet dans leur famille depuis plus d'un siècle… Et c'est dans cette tradition et au prix d'efforts permanents qu'ils trouvent la force et le ressort pour maintenir leurs établissements à flot. Un reportage de Dominique Lenglart et Christophe Pages Images : Arnaud Mansir et Gérald Breistroff Montage : Diane de Candé Production : Milla Media