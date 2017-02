Grands Reportages du 18 février 2017 - Les chefs de l'impossible  

Ils maîtrisent les techniques culinaires à merveille, mais au lieu de faire mijoter leurs bons petits plats dans les cuisines d'un restaurant, ils ont fait le choix de l'aventure. Qu'ils cuisinent dans la rue, dans un train, en plein vol ou dans un téléphérique, ces chefs de l'impossible partagent le même goût du défi. Christian Bodiguel dirige depuis plus de trente ans les cuisines d'un train mythique, le Venise Simplon Orient Express. Yvan Cadiou a fait construire "la plus petite cuisine du monde" qui tient dans une valise. Anne-Sophie Pic a lâché les cuisines de son restaurant 3 étoiles pour préparer un festin dans un avion à 10.000 mètres d'altitude et enfin Stéphane Froidevaux, un chef grenoblois, va transformer pour un soir le plus grand téléphérique de France en restaurant éphémère, sans gaz ni électricité, à la grande surprise de vacanciers tirés au sort. Un reportage de Jérôme Sesquin Images : Guillaume Gouet et Guillaume Lhotellier Montage : Anne-Julie Toullec (Léo Vision)