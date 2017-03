Grands Reportages du 19 mars 2017 - Ma vie à vélo  

Un reportage de Guillaume Jeannin et Hélène Bossy. Images : Guillaume Jeannin et Gérald Breistroff. Montage : Guillaume Jeannin. Agence de presse : Baozi Production. Une nouvelle vague déferle sur la route : le vélo ! 120 000 Français l'utilisent pour partir en vacances chaque année. Une façon de sortir des sentiers battus, de faire des rencontres, de voyager à un autre rythme. Ecologique, le vélo peut aussi se transformer en outil de travail, de plus en plus utilisé dans les villes. Portraits de ces passionnés, pour qui la vie ne se conçoit qu'à vélo.