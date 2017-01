Grands Reportages du 22 janvier 2017 - Safari des airs  

En Afrique, la voie des airs est devenue l'une des seules issues de secours pour les espèces d'animaux sauvages les plus menacées ! Nous nous envolons pour l'Afrique du Sud, le Kenya ou encore la Guinée où Thierry, Jacques, Charlotte et Damien se battent pour préserver des animaux dont certains, comme le rhinocéros, sont en voie d'extinction. Ils luttent contre le braconnage ou apportent leur aide aux populations locales qui sont confrontées au quotidien à la faune qui les entoure… Une mission essentielle, toujours spectaculaire et parfois risquée, qui les mène à vivre une aventure unique : celle du safari des airs… Un reportage de Lucy Fauveau, Pierre Creisson et Christophe CocherieImages : Christophe Cocherie et Pierre CreissonMontage : Fabrice Buysschaert, Claudine Seguin et Mathurin RayAgence de presse : Galaxie Presse