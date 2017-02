Grands Reportages du 25 février 2017 - Pensionnaires volontaires  

" Sois sage ! Sinon, c'est la pension ! " La menace a fait trembler des générations de cancres. Mais si le pensionnat de papa effrayait, l'internat d'aujourd'hui séduit... Face à des parents éberlués, de plus en plus de jeunes demandent même à y être inscrits. Pendant près d'un an, nous avons suivi quatre pensionnaires volontaires : leur inscription, leur motivation mais aussi l'inquiétude de leurs parents. Nous les avons accompagnés à la rentrée, nous avons partagé leur vie quotidienne. Un reportage d'Elisa Coudray & Joël Lefebvre.Montage : Nicolas Baudry d'Asson (Maximal)