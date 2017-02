Grands Reportages du 26 février 2017 - Retour en France  

Il y a ceux qui rêvent de partir vivre à l’étranger pour changer de vie - deux millions de Français vivent aujourd’hui hors de nos frontières - et ceux qui rêvent de rentrer au pays, après des années d’expatriation. Entre 200 et 300 000 personnes reviennent d’expatriation chaque année, en France. Des Français qui, à force d’être loin, ont eu le mal du pays. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a accompagné trois familles lors de leur retour. Des retours plein de surprises. Certains sont partis il y a plus de dix ans et vont retrouver une France très différente… Un reportage d’Amal Mogaizel Images : Christophe Busche, Magdalena Hutter et Sylvain Grolleau Montage : Valerie Gerbin Agence de presse : Sunset Presse