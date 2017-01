Grands Reportages du 28 janvier 2017 - 4 saisons à la tour Eiffel  

La Tour Eiffel a plus de 125 ans et on pourrait la croire immuable. Pourtant, à l'échelle d'une année, la Grande Dame change au gré des saisons, de la fréquentation touristique, de l'avancement des travaux. Entre l'été où 32 000 visiteurs peuvent chaque jour se presser sur le plus beau belvédère de Paris et le cœur de l'hiver, le quotidien de tous ceux qui font vivre la tour se modifie du tout au tout. De l'agent d'accueil qui reçoit les touristes aux policiers qui patrouillent en VTT sur le parvis en passant par le responsable des boutiques, une apprentie en cuisine ou le responsable des structures, tous vivent intensément les saisons avec la Tour Eiffel. Un reportage de Martin Blanchard (Éléphant Doc)