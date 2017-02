Grands Reportages du 4 février 2017 - Je dors donc je suis...  

Plus de deux Français sur trois dit avoir des troubles du sommeil. Des Français qui en général dorment une heure de moins qu'il y a 70 ans. Résultat : au travail, dans les transports, à la maison, la France bâille… Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages est entrée à pas feutrés dans la chambre à coucher de ceux qui ont un problème pour dormir. Bienvenue dans un univers mystérieux : celui du sommeil, dans le secret de nos nuits… Un reportage d'Anna Kwak-Sialelli et Alexandre Gosselet Images : Alexandre Gosselet, Mathieu Lepine et Franck Debras Montage : Alexander Gosselet Agence de presse : Les productions du moment