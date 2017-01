Grands Reportages du 8 janvier 2017 - Chasseurs d'héritiers  

En France, chaque année, sur 500 000 décès, 10 000 nécessitent l'intervention de "chasseurs d'héritiers". Un peu historien, un peu Sherlock Holmes, les généalogistes successoraux ont pour mission de rechercher des héritiers lorsqu'une personne décède sans famille connue. Ils mènent l'enquête dans les archives et sur le terrain, pour apporter un héritage souvent inattendu. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a suivi ces hommes et ces femmes qui explorent l'histoire de nos familles et parfois leurs secrets. Un reportage de Tâm MelaccaImages : Marie-Laure Gautier, Bernard Cazedepats et David GeorgeonMontage : Marie-Noëlle Beck de Saint Jorre Agence de presse : Zodiak Fiction et Docs