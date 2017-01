Dix ans après, la voix de Grégory Lemarchal résonne toujours

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il y a dix ans, Grégory Lemarchal nous quittait. Pour célébrer la mémoire de celui qui a enchanté la scène musicale française entre 2004, année de sa consécration dans Star Academy, et 2007, TF1 diffusera samedi 7 janvier à 20h55 un concert exceptionnel en direct du Zénith. A cette occasion, de nombreux chanteurs seront présents pour reprendre les plus grands succès de Grégory Lemarchal, ainsi que les morceaux emblématiques qu’il a interprétés lors des primes de Star Academy.



Parmi eux, Slimane, grand gagnant de la saison 5 de The Voice, Jane Constance, talent de The Voice Kids saison 2, Vianney, Marina Kaye, Kids United… La jeune génération n’a pas oublié le chanteur à la voix d’ange qui a véritablement marqué l’histoire de la chanson française.



On se souvient d’ailleurs de la reprise par Florent Torres et Fanny Mélili d’Ecris l’histoire, le single le plus vendu de Grégory Lemarchal, écoulé à 300 000 exemplaires et certifié disque de platine. Lors d’un prime de la saison 2 de The Voice, le duo mixte formé par Jenifer avait ébloui les coachs avec cette reprise que nous vous proposons de revoir ici.











Ecris l’histoire avait également marqué un autre show de TF1 : Danse avec les stars ! Lors de la saison 4, Laëtitia Milot et Christophe Licata avait dansé un american smooth sur la chanson de Grégory Lemarchal. Une danse en hommage à son ex-compagnon Yannis, mort d’un cancer en 2001.











Samedi, Nikos, présentateur de cette soirée magique, sera accompagné sur scène par les parents de Grégory Lemarchal ainsi que Karine Ferri qui a partagé la vie du chanteur jusqu’à sa disparition. Tous évoqueront l’Association Grégory Lemarchal qui récolte des fonds pour combattre la mucoviscidose.



Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous sur le site de l'Association Grégory Lemarchal.