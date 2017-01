Grégory Lemarchal, une voix pour l’histoire

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Patricia Kaas, Serge Lama, Patrick Bruel, Michel Sardou, Jenifer, Hélène Ségara : voici quelques-uns des artistes avec lesquels Grégory Lemarchal a chanté durant sa carrière. Une liste non-exhaustive qui montre à quel point le jeune homme pouvait aisément se mesurer aux plus grandes voix de la chanson française.



Emporté à 23 ans par la mucoviscidose, Grégory Lemarchal a marqué de son empreinte le paysage musical français. Ses interprétations, toujours justes et pleines d’émotion, ont fait de lui un chanteur à part, unique en son genre, avec cette voix si spéciale qui touchait presque les étoiles.



Tout le monde se souvient notamment de son interprétation de S.O.S d’un terrien en détresse. Il avait alors bouleversé le public et les coachs en s’appropriant sans problème cette chanson pourtant si difficile et chantée pour la première fois par Daniel Balavoine dans Starmania.



Emouvant, touchant, comme lorsqu’il reprend Donne-moi le temps en duo avec Jenifer, Grégory Lemarchal savait aussi être rock’n’roll. Son duo avec Patricia Kaas lors de la finale de la Star Academy sur Toute la musique que j’aime a marqué l’histoire du show. Tout comme son interprétation du tube de Queen The show must go on avec Patrick Bruel lors de la soirée spéciale pour fêter le centième prime de l’émission. On est alors le 5 janvier 2007 et Grégory Lemarchal, pourtant très affaibli par la maladie, avait tenu à participer à cet événement. Ce moment restera l’ultime apparition télévisée du jeune chanteur.



Récompensé en 2006 dans la catégorie « Révélation francophone de l’année » aux NRJ Music Awards, Grégory Lemarchal a également laissé une trace indélébile avec ses propres chansons. Ecris l’histoire, Je suis en vie, De temps en temps, Le lien ou Restons amis : autant de succès qui sont restés dans les mémoires et ont inspiré la nouvelle génération de talents français.



Parti trop tôt, Grégory Lemarchal est toujours resté « un enfant de TF1 » comme l’ont dit ses parents, Pierre et Laurence Lemarchal. Et TF1 n’oublie pas celui qu’elle a révélé aux yeux de la France tout entière. Samedi, à partir de 20h55, en direct du Zénith de Paris, Grégory Lemarchal : 10 après, l’histoire continue, émission présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri, sera une nouvelle fois l’occasion de récolter des fonds pour l’Association Grégory Lemarchal qui poursuit son combat contre la mucoviscidose, encore et toujours.

