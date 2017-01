Les parents de Grégory Lemarchal veulent financer "un projet unique en Europe"

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Laurence et Pierre Lemarchal mènent depuis dix ans un combat contre la maladie qui a emporté leur fils en 2007, à l’âge de 23 ans. L’Association Grégory Lemarchal récolte des fonds pour lutter contre la mucoviscidose. Alléger la souffrance des patients, aussi bien psychologique que physique, informer et sensibiliser les gens, rénover des services spécialisés : depuis dix ans, les parents de l’artiste ont mis toute leur énergie dans ce combat. « La bataille de leur vie », comme ils le disent, repose évidemment sur les dons à l’Association.



« Nous finançons la recherche, à laquelle nous avons déjà pu allouer 4,9 millions d’euros, affirment-ils. Nous nous occupons quotidiennement des malades, que ce soit à l’hôpital ou à domicile. Depuis dix ans, nous avons entièrement rénové quatorze services accueillant les patients atteints de la mucoviscidose avec le même objectif : offrir aux patients, aux familles et au personnel soignant un environnement agréable. »



L’association sensibilise également énormément sur la nécessité du don d’organes, car les malades doivent un jour ou l’autre subir une greffe pulmonaire pour prolonger leur vie. La soirée-événement de samedi, qui sera « à l’image de Greg, placée sous le signe de la musique, du rire et du partage », sera aussi l’occasion, encore une fois, de récolter des fonds pour cette cause.



La maison Grégory Lemarchal

Entourés de nombreux artistes comme Patrick Fiori, David Hallyday, Marc Lavoine, M Pokora ou encore Slimane et Véronique Sanson, les parents de Grégory Lemarchal feront appel à la générosité du public pour financer un projet unique en Europe : la maison Grégory Lemarchal. « Il s’agit d’un lieu unique en France, une maison pilote à laquelle nous pensons depuis des années, expliquent-ils. Située en Ile-de-France, elle sera dédiée à l’accueil des jeunes souffrant de la maladie, pour les aider à se construire un avenir malgré tout. Nous serons là pour les aider à concrétiser leurs projets. »



Samedi, en direct du Zénith de Paris, Laurence et Pierre Lemarchal retrouveront également deux êtres qui leur sont chers : Nikos, qui présentait la Star Academy, et Karine Ferri, qui a partagé la vie de Grégory jusqu’au bout. « Nous aimons toujours dire que Grégory est un enfant de TF1, confient-ils. Nikos, l’un des parrains de l’association avec Patrick Fiori et Mickaël Landreau, est devenu un ami intime de la famille. C’est un homme d’une grande générosité, engagé. » Quant à Karine Ferri, « elle est toujours avec nous pour combattre la maladie ».











