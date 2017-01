Patrick Fiori interprète "Pour mieux s'aimer", la dernière chanson de Grégory Lemarchal

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, TF1 rendait hommage à Grégory Lemarchal, disparu il y a presque dix ans, emporté par la mucoviscidose. Pour l’occasion, un parterre de stars et d’artistes de la scène francophone qui ont côtoyé le gagnant de la Star Academy 4 se sont réunis au Zénith de Paris. Parmi eux, Patrick Fiori. Ce dernier a réservé une surprise aux fans, très nombreux, de Grégory Lemarchal. L’ancien coach de The Voice Kids a interprété pour la première fois sur scène la dernière chanson de l’éternel jeune homme. Cette dernière s’intitule Pour mieux s’aimer, une ballade puissante qui n’est pas sans rappeler les airs de Daniel Balavoine, idole du jeune homme.



Patrick Fiori, le grand frère de Grégory Lemarchal

Dans une interview accordée au Parisien, le manager de Grégory Lemarchal, Olivier Ottin, expliquait qu’il s’agissait de la dernière chanson qu’avait écoutée le jeune homme, sur son lit d’hôpital. Sensible à la mélodie composée par Christophe Beucher, il a immédiatement écrit les paroles. Le chanteur avait pour projet de l’enregistrer mais il n’a pas eu le temps. Patrick Fiori lui fait l’honneur et l’hommage de faire vivre cette chanson, dix ans après sa disparition. La mélodie est sensiblement la même, la ligne de piano a été gardée telle quelle mais quelques guitares et violons ont été ajoutés pour plus de profondeur et d’émotion.

Pour Olivier Ottin, Patrick Fiori était le seul qui pouvait interpréter Pour mieux s’aimer. "Personne d'autre que Patrick ne pouvait la chanter. Patrick soutient l'association Grégory Lemarchal depuis dix ans et en est le parrain. Il a aussi été le premier à s'intéresser à Grégory, bien avant la Star Academy 2004, et l'a souvent accompagné et conseillé après. C'était un peu son grand frère". Le titre est disponible en téléchargement légal sur les plateformes, les gains seront entièrement reversés à l’association Grégory Lemarchal. Par ailleurs, il est toujours possible d'effectuer des dons, sur le site officiel de l'association.