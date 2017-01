En duo, Chimène Badi et Julie Zenatti – « De temps en temps » (Grégory Lemarchal)  

PRESTATION EN DIRECT - Ce soir, Chimène Badi et Julie Zenatti rendent un bel hommage à Grégory Lemarchal en interprétant en duo et en direct un de ses plus beaux titres, « De temps en temps », issu de l’album « La voix d’un ange ». En 2007 nous quittait brutalement Grégory Lemarchal, une voix et une personnalité unique découverte lors du lancement de la saison 4 de Star Academy sur TF1. Près de dix ans plus tard, TF1 et MYTF1 lui consacrent le samedi 7 janvier une émission spéciale, riche en émotions et en souvenirs au cours de laquelle de nombreux artistes lui rendront hommage. Extrait du Replay de « Grégory Lemarchal, après 10 ans, l’histoire continue » du 7 janvier 2017