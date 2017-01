Génération Star Academy  

Un documentaire exceptionnel sur l'histoire et les coulisses de la Star Academy !14 ans après le lancement du programme événement, TF1 vous propose de revivre la magie et les plus grands moments qui ont marqué toutes les promotions de la Star Academy.Entre les audiences exceptionnelles, les unes des magazines, les millions de disques vendus et les tournées à guichets fermés, la Star Academy est véritablement l'émission de tous les records.L'animateur incontournable, Nikos Aliagas aux côtés des professeurs et des élèves emblématiques de la Star Academy (Jean Pascal, Mario, Houcine, Michal, Quentin Mosimann, Alexia Laroche-Joubert, Nathalie André, Gérard Louvin, Armande Altaï, Matthieu Gonet, Pascal Nègre…) reviennent sur les événements forts et les anecdotes jamais dévoilées auparavant.Souvenirs et émotions sont également racontés par les personnalités comme Hélène Ségara ou Bob Sinclar qui ont partagé des moments magiques avec les élèves.Comment le château de Dammarie-les-Lys a-t-il été transformé à la fois en un immense studio de télévision et en une école de musique ? Comment la vie s'organisait dans ce château ?De Sting à Madonna en passant par Britney Spears, comment les producteurs de la Star Academy ont-ils décroché les plus grands noms de la musique ? Quelles relations avaient ces stars hors caméra avec les élèves ? Avaient-elles des exigences particulières ?