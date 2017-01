Grégory Lemarchal, la bête de scène - vu par Marina Kaye  

IMAGES ARCHIVES - Pour Grégory Lemarchal, l’année 2006 fût marquée par deux grands événements : il reçoit entre autres la récompense de la « Révélation francophone de l'année » aux NRJ Music Awards et part en tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse et assure trois concerts à l’Olympia de Paris. Marina Kaye revient sur les images de l’interprète « Ecris l’histoire » à l’Olympia. Extrait du Replay de « Grégory Lemarchal, après 10 ans, l’histoire continue » du 7 janvier 2017