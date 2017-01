Grégory Lemarchal, une étoile filante...Véronique Sanson en parle  

IMAGES ARCHIVES - Véronique Sanson présente ce soir a toujours été impressionnée par cet artiste... Elle nous en parle....En 2007 nous quittait brutalement Grégory Lemarchal, une voix et une personnalité unique découverte lors du lancement de la saison 4 de Star Academy sur TF1. Près de dix ans plus tard, la chaîne lui consacre le samedi 7 janvier une émission spéciale, riche en émotions et en souvenirs au cours de laquelle de nombreux artistes lui rendront hommage. C’est sur la scène du Zénith de Paris que Nikos Aliagas accueillera Patrick Fiori, David Hallyday, Marina Kaye, Kids United, Marc Lavoine, M.Pokora, Véronique Sanson, Slimane, Vianney, Jeff Panacloc, Serge Lama, Jane Constance, les anciens élèves de la Star Academy de la promotion de Grégory Lemarchal et bien d’autres encore qui chanteront tous accompagnés par un orchestre symphonique de plus de quarante musiciens… Ils se réuniront pour reprendre les plus grands titres de Grégory, mais aussi ses plus grands succès pendant la Star Academy. Cette soirée remémorera en images quelques souvenirs sur sa carrière avec les témoignages exclusifs de ceux qui l’ont connu et de ceux qui l’ont admiré. Extrait du Replay de « Grégory Lemarchal, après 10 ans, l’histoire continue » du 7 janvier 2017