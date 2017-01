En 2007 nous quittait brutalement Grégory Lemarchal, une voix et une personnalité unique découverte lors du lancement de la saison 4 de Star Académy sur TF1. Près de dix ans plus tard, TF1 et MYTF1 lui consacrent une émission spéciale riche en émotions et en souvenirs au cours de laquelle de nombreux artistes lui rendent hommage.