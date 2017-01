Chanter, un rêve d’enfant… vu par les Kids United  

IMAGES ARCHIVES - Les Kids United, entre découverte et admiration... Leurs réactions devant des images de la Star Ac'....C’est en septembre 2004 que Grégory Lemarchal participe à la quatrième saison de Star Academy sur TF1. Lors de la première émission en direct de la saison, Grégory Lemarchal interprète avec deux autres candidats « Tous les cris les SOS » de Daniel Balavoine et durant les nombreuses semaines de compétition, l’interprète de « Ecris l’histoire » chantera en duo avec de nombreux artistes tels que Serge Lama, Hélène Segara, Patrick Bruel… Le 22 décembre 2004, Grégory Lemarchal remporte la quatrième édition de Star Academy battant tous les records de suffrages et sera le premier homme à remporter la Star Ac’. C’est en 2007 que Grégory Lemarchal nous quittait brutalement, une voix et une personnalité unique découverte lors du lancement de la saison 4 de Star Academy sur TF1. Près de dix ans plus tard, TF1 et MYTF1 lui consacrent le samedi 7 janvier une émission spéciale, riche en émotions et en souvenirs au cours de laquelle de nombreux artistes lui rendront hommage. Extrait du Replay de « Grégory Lemarchal, après 10 ans, l’histoire continue » du 7 janvier 2017