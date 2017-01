M Pokora – « Ecris l’histoire » (Grégory Lemarchal)  

PRESTATION EN DIRECT - Réunis pour reprendre les plus grands titres de Grégory Lemarchal, M Pokora interprète ce soir un de ses plus beaux titres ‘Ecris l’histoire », issu de son album « Je devins moi ». Grégory Lemarchal faisait partie des dix-huit candidats de la quatrième saison de Star Academy sur TF1. Ce soir, de nombreux artistes et anciens candidats de l’émission lui rendent hommage. Extrait du Replay de « Grégory Lemarchal, après 10 ans, l’histoire continue » du 7 janvier 2017