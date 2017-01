M Pokora raconte l'histoire  

IMAGES ARCHIVES - M Pokora, qui était un des amis de Grégory Lemarchal, lui rend hommage en direct ce soir sur la scène du Zénith de Paris. Ce magazine remémore en images quelques souvenirs sur sa carrière avec les témoignages exclusifs de ceux qui l’ont connu et de ceux qui l’ont admiré. Près de dix ans plus tard, TF1 et MYTF1 lui consacrent samedi 7 janvier une émission spéciale, riche en émotions et en souvenirs au cours de laquelle de nombreux artistes lui rendront hommage. Extrait du Replay de « Grégory Lemarchal, après 10 ans, l’histoire continue » du 7 janvier 2017