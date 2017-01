Inédit ! Patrick Fiori – « Pour mieux s’aimer » (Grégory Lemarchal)  

PRESTATION EN DIRECT - C’est sur la scène du Zénith de Paris que Patrick Fiori interprète pour la première fois en direct ce titre inédit de Grégory Lemarchal, « Pour mieux s’aimer ». Près de dix ans plus tard, TF1 et MYTF1 consacrent à Grégory Lemarchal une émission spéciale, riche en émotions et en souvenirs au cours de laquelle de nombreux artistes lui rendront hommage.Nikos Aliagas accueillera Patrick Fiori, David Hallyday, Marina Kaye, Kids United, Marc Lavoine, M.Pokora, Véronique Sanson, Slimane, Vianney, Jeff Panacloc, Serge Lama, Jane Constance, les anciens élèves de la Star Academy de la promotion de Grégory Lemarchal et bien d’autres encore qui chanteront tous accompagnés par un orchestre symphonique de plus de quarante musiciens… Extrait du Replay de « Grégory Lemarchal, après 10 ans, l’histoire continue » du 7 janvier 2017