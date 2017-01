Grégory Lemarchal « SOS d’un terrien en détresse » (Daniel Balavoine)  

EXTRAIT DE LA STAR ACADEMY - « SOS d’un terrien en détresse », une des plus belles reprises de Grégory Lemarchal lors d’un prime en direct de la Star Academy de 2004. En effet, c’est en 2004, sur le plateau de la Star Academy, que Grégory Lemarchal reprend la célèbre chanson de Daniel Balavoine : " SOS d’un terrien en détresse ". Son interprétation restera gravée dans toutes les mémoires tant elle était émouvante. Cette chanson lui correspond totalement et montre à quel point il pouvait moduler sa voix et atteindre des notes très hautes. Extrait du Replay de « Grégory Lemarchal, après 10 ans, l’histoire continue » du 7 janvier 2017