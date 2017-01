Les souvenirs des copains de la Star Academy 4  

EXTRAITS STAR AC 4 - Cette soirée remémore en images quelques souvenirs sur sa carrière avec les témoignages exclusifs de ceux qui l’ont connu et de ceux qui l’ont admiré. Ce soir, les anciens élèves de la Star Academy de la promotion de Grégory Lemarchal sont présents sur la scène du Zénith de Paris et chanteront tous accompagnés par un orchestre symphonique de plus de quarante musiciens… Ils se réuniront pour reprendre les plus grands titres de Grégory Lemarchal, mais aussi ses plus grands succès pendant la Star Academy. Extrait du Replay de « Grégory Lemarchal, après 10 ans, l’histoire continue » du 7 janvier 2017