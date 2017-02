Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Vous attendiez tous le retour de Grey’s Anatomy avec impatience. C’est ce soir que la suite des épisodes sera diffusée dès 20h55 sur TF1. Comme prévu, la soirée commencera avec la diffusion de deux épisodes inédits avec l’épisode 7 et 8 de la saison 12 de Grey’s Anatomy. Drames, rebondissements tensions, amour et tragédie voilà le programme de la suite de cette saison. Meredith, Miranda, Callie et tous les personnages préférés s’apprêtent à vivre des moments qui pourraient tout changer. Pour tous les fans qui ont hâte d’en savoir plus sur cette nouvelle saison, voici les 3 enjeux majeurs des prochains épisodes.



Meredith va-t-elle retrouver l’amour ?

C’est sans aucun doute, la question cruciale de cette saison 12 de Grey’s Anatomy. Après la mort de Derek, Meredith a décidé de se plonger corps et âme dans le travail pour tenter d’oublier sa peine. Mais que pourrait-il se passe pour elle si l’amour venait frapper à sa porte sans qu’elle ne s’en rende compte. Même si les fans aimeraient tous revoir Meredith amoureuse, Derek garde une place spéciale dans leurs cœurs.



La team : Amelia/ Meredith/ Maggie plus forte que tout ?

Après le décès de Derek, les trois jeunes femmes se sont, par la force des choses, retrouvées plus fortes et plus unies que jamais. Mais cette union risque de montrer ses limites dans cette saison. Leur quotidien à l’hôpital, leurs histoires d’amour permettront-ils de maintenir l’équilibre entre les trois jeunes femmes ? Le suspense reste entier et les fans ont hâte de savoir comment va évoluer leur relation.



Quel avenir pour Amelia et Owen ?

Entre ces deux-là, cela n’a pas toujours été évident. La relation entre Owen et Amelia ressemble aux montagnes russes. Si leur amour semble sans aucun doute très solide, ils sont paralysés par la peur et ont bien du mal à faire avancer leur couple. L’arrivée d’un nouveau docteur ne va certainement pas arranger les choses et les deux tourtereaux vont devoir faire des choix. Arriveront-ils à se laisser aller et vivre pleinement leur relation ? Pour le savoir, on vous donne rendez-vous le ce soir dès 20h55 sur TF1.