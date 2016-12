Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Certains acteurs de Grey’s Anatomy ne laissent pas la gent féminine indifférente. Patrick Dempsey (Derek Sheperd) ou encore Eric Dane (Mark Sloane) sont d’ailleurs rapidement entrés dans le clan des "stars sexy du petit écran" grâce à la série culte de TF1. Depuis leur départ de Grey’s Anatomy, c’est vers Jesse Williams (Jackson Avery), et plus récemment Giacomo Gianniotti, que tous les regards se sont tournés.

Arrivé lors de la saison 12, ce dernier, qui incarne le résident Andrew DeLuca, a fait forte impression dès son apparition dans la série. Difficile en effet de résister à ce beau gosse, canadien d’origine italienne, dont on sait bien peu de choses, à l’exception de sa date de naissance (19 juin 1989 à Rome), du pays où il a grandi (le Canada) et de ses précédents rôles sur le petit écran, notamment dans les séries Reign et Les Enquêtes de Murdoch.

Pour connaître plus profondément le comédien, aperçu également en 2016 dans le film La Couleur de la victoire de Stephen Hopkins, c’est vers les réseaux sociaux qu’il faut se tourner. Très actif sur Instagram, Giacomo Gianniotti met régulièrement en avant ses passions et son quotidien. Voici d’ailleurs 5 choses découvertes sur lui grâce à ses publications.

Il a le cœur sur la main

Giacomo Gianniotti n’utilise pas seulement son compte Instagram pour poster des selfies. Il en profite également pour sensibiliser ses fans à des causes importantes. Il a ainsi publié plusieurs clichés le montrant, en août dernier, faire du volontariat à Amatrice, un village italien détruit par un tremblement de terre. En juin dernier, c’est au Népal, pays où la Terre a tremblé en 2015, que le Dr DeLuca s’est retroussé les manches pour aider à reconstruire une école.













Il pratique l’alpinisme

Profitant de son passage au Népal, le comédien de Grey’s Anatomy (TF1) a fait un détour par l’un des sommets mythiques prisés des alpinistes. On découvre ainsi sur son compte personnel une série de clichés le montrant au Camp de base de l’Everest situé à 5 364 mètres d’altitude !









C’est un amoureux de la musique

Amateur de concerts en tous genres, Giacomo Gianniotti est également un artiste dans l’âme. Le comédien joue de la guitare et se débrouille plutôt bien lorsqu’il faut pousser la chansonnette.





Rainy day in Toronto... I think I'm becoming a #belieber . #music #toronto #acoustic Une vidéo publiée par Giacomo Gianniotti (@giacomo_gianniotti) le 29 Déc. 2015 à 8h13 PST

Il aime les grosses cylindrées

Tout comme George Clooney, Giacomo Gianniotti enfourche régulièrement sa moto pour de belles virées. Un plaisir qu’il partage avec ses fans via des clichés postés sur Instagram. Des publications sur lesquelles il glisse, en légende, des rappels à la sécurité routière.





If you're out there riding like me this lovely long weekend, please ride safe! @harleydavidson #nightrod #liveyourlegend #harleyman Une photo publiée par Giacomo Gianniotti (@giacomo_gianniotti) le 3 Sept. 2016 à 14h12 PDT

C’est un sportif accompli

Pour avoir un corps de rêve, le comédien est un féru de sport. Outre les séances de musculation traditionnelle, il est l’un des joueurs de l’équipe de softball rassemblant des membres de l’équipe Grey’s Anatomy.





@greysabc Softball season is back in full effect, first game, first win, feeling good. Thanks to @davidryanfitness the #beast for coming out too. #goteamgreys #DrDeluca #BewareOfCoyotes Une photo publiée par Giacomo Gianniotti (@giacomo_gianniotti) le 10 Sept. 2016 à 13h25 PDT

