Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Dans Grey's Anatomy, les femmes ne sont pas cantonnées à des rôles secondaires. La série culte n’a pas attendu La Journée internationale des droits de la femme, qui a lieu ce 8 mars, pour mettre à l’honneur des héroïnes dans ses intrigues. La preuve avec les épisodes de la saison 12 actuellement diffusée sur TF1 le mercredi à partir de 20h55. Ce soir, on suivra par exemple April Kepner (Sarah Drew) aux prises avec Catherine Avery (Debbie Allen) ou encore Meredith Grey (Ellen Pompeo) qui cohabite difficilement avec sa sœur Maggie Pierce (Kelly McCreary).

Si ce cast féminin fait encore aujourd’hui les beaux jours de Grey’s Anatomy, d’autres actrices ont marqué de leur empreinte la série culte diffusée sur TF1. Impossible de ne pas parler des femmes dans cette fiction médicale sans citer Katherine Heigl alias Izzie Stevens. Une interne qui a notamment dû faire face à un violent cancer ainsi qu’aux moqueries de ses camarades sur son passé de mannequin. Présente dans les six premières saisons de Grey’s Anatomy, Katherine Heigl était au cœur de plusieurs intrigues notamment sentimentales. Son mariage avec Alex Karev (Justin Chambers) et sa relation avec Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan) font partie des belles histoires d’amour de la série.

Les proches de Meredith à l’honneur

Personnage phare du Grey Sloane Memorial Hospital jusqu’à la saison 10, Cristina Yang (Sandra Oh) a marqué la série par son talent de chirurgienne cardiaque mais surtout par son image de femme forte qui ne craint personne et ne se laisse pas impressionner. Grâce à ce rôle, Sandra Oh a d’ailleurs obtenu en 2006 le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle. Dans la liste des anciennes femmes fortes de Grey’s Anatomy, on peut citer également Ellis Grey, la mère de Meredith Grey. Pionnière qui a su faire avancer la technique médicale, chirurgienne dure mais talentueuse, Ellis Grey (Kate Burton) a su se faire une place dans un monde qui était dominé, à son époque, par des hommes. Si sa carrière a marqué les esprits, sa maladie aussi. Les téléspectateurs ont ainsi vu son combat contre la maladie d’Alzheimer.

Dans un tout autre style, Lexie Grey (Chyler Leigh) a elle aussi marqué la série. De la saison 3 à la saison 8, on a vu naître la belle relation qui allait lier cette jeune femme avec Meredith, sa soeur, ainsi que sa jolie histoire d’amour avec Mark Sloan (Eric Dane). Enfin, n’oublions pas le Dr Addison Montgomery (Kate Walsh), une obstétricienne vue dans les saisons 1 à 8. Un personnage auquel les incontournables de la série médicale se sont rapidement attachés. La voir se battre pour son mari Derek Shepherd et faire face à un douloureux divorce a su toucher les téléspectateurs.

