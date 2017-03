Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, TF1 diffuse deux épisodes inédits de la douzième saison de Grey’s Anatomy. Entre tensions, histoires d’amour et cas médicaux difficiles, le quotidien des chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital sera très rythmé.

Soyez au rendez-vous ce soir à partir de 20H55 pour découvrir deux nouveaux épisodes de Grey’s Anatomy. La semaine dernière, les téléspectateurs avaient quitté April Kepner dans une situation difficile puisqu’elle apprenait sa grossesse et signait les papiers de son divorce avec Jackson Avery. C’est auprès d’Arizona Robbins qu’elle a trouvé du réconfort et du soutien. Mais dans l’épisode de ce soir, April devra faire face à son ex-époux puisqu’il va apprendre sa grossesse par Arizona. En apprenant cette nouvelle inattendue, Jackson tentera de trouver les mots pour réconforter April.

De son côté, Meredith sera tiraillée entre sa tristesse après la mort de Derek et son envie de tourner la page dans les bras d’un autre homme, le docteur Thorpe. A la fois attirée par ce chirurgien, l’héroïne de la série sera aussi confuse. Dans ces deux nouveaux épisodes, elle tentera de savoir si elle est vraiment prête à se lancer dans une histoire d’amour.

L’amour sera bel et bien au rendez-vous puisque la relation entre Maggie et Andrew prendra un nouveau tournant, après avoir révélé leur idylle au grand jour. Mais le jeune interne sera quelque peu gêné par le comportement de Maggie. Soyez donc au rendez-vous pour les épisodes 15 et 16 de la douzième saison de Grey’s Anatomy. Attendez-vous à de nombreux rebondissements sur TF1.

Jackson apprend la grossesse d'April ce soir...