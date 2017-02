Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Amélia Shepherd a été découverte dans Grey’s Anatomy comme la petite sœur du grand Derek Shepherd. Souvent évincée par ce dernier, grand chirurgien reconnu de tous, Amélia a eu quelques difficultés à trouver sa place et à prouver qu’elle pouvait, elle aussi, faire de grandes choses. Au fil des saisons, elle nous prouve qu’elle peut elle-aussi être une brillante chirurgienne. Torturée, elle nous montre cependant son vrai visage et ses blessures lorsqu’elle se retrouve face à la mort…

1/ La mort de son père et son petit ami

Attaqué par balles par des cambrioleurs, Amélia a vécu le décès de son père dès son plus jeune âge. Confrontée à la mort au début de son existence, la sœur de Derek Shepherd ne sera pas épargnée tout au long de sa vie. Aussi, l’homme qu’elle considérait comme étant son futur mari et dont elle était éperdument amoureuse meurt quelques années plus tard d’une overdose ; une épreuve qui la marquera à vie, notamment lors de sa relation tumultueuse avec Owen Hunt.

2/ Celle de son frère

Les rapports avaient beau être conflictuels, les deux frères et sœurs, toujours en compétition, s’aimaient beaucoup. Amélia considérait d’ailleurs le plus connu des chirurgiens de Grey’s Anatomy comme le père qu’elle avait perdu lorsqu’elle n’était qu’une enfant. Protecteur, Derek avait d’ailleurs sauvé sa petite sœur d’une overdose. Au fil des épisodes, Amélia nous prouve qu’elle n’est pas capable d’accepter la mort, quelle qu’elle soit. Elle met d’ailleurs plusieurs mois à se rendre compte que son grand frère est mort, et s’effondre en se rendant compte de cette triste réalité.

3/ Sa prise de conscience face à sa belle- sœur et amie Meredith Grey

C’est dans l’épisode 9 de la saison 12 de Grey’s Anatomy, lorsque sa belle-sœur et amie Meredith Grey se fait violemment agresser par un patient, qu’Amélia se rend compte que la mort l’effraie et la tétanise. Un froid s’installe alors entre les deux femmes, et Amélia finit par avouer dans l’épisode 10 de la saison 12 qu’elle n’aurait pas été capable de surmonter la mort de cette dernière et qu’elle a pris peur lorsqu’elle l’a vu sur son lit d’hôpital.

