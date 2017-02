Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Après maintes discordes au sujet du départ en Jordanie d’April, on trépignait d’impatience à l’idée de retrouver l’un des couples phares de Grey’s Anatomy de cette saison 12. Néanmoins, avec les deux épisodes de mercredi 1er février sur TF1 « Les non-dits » et « Départ de feu », leur histoire ne semble rien présager de bon… La talentueuse Shonda Rhimes aurait-elle décidé de séparer les deux chouchous du grand public ?

- Le départ de trop

Rappelez-vous : April avait besoin d’air et de changement après la mort difficile de son nourrisson dans la saison 11 de Grey’s Anatomy. Cette dernière, très touchée par l’évènement, ne pouvait et ne savait plus comment gérer la situation, et c’est aux dépends de son mari Jackson Avery qu’elle décida de partir pour plusieurs mois en Jordanie. Une décision qui signa la fin pour ce dernier, se sentant délaissé et incompris par celle qu’il considérait comme la femme de sa vie…





- Jackson ne peut plus attendre

Il en est sûr, et même si notre belle rousse ne veut l’admettre : ils doivent avoir cette discussion finale. Le chirurgien plastique, formé par le défunt Mark Sloan, pense par ailleurs à contacter un avocat pour mettre un terme à leur mariage… Il demande par ailleurs l’avis de Callie, divorcée d’Arizona depuis quelques temps déjà.

Cela pourrait-il signer la fin de cette histoire idyllique ? Réponse dans le prochain épisode de votre série favorite Grey’s Anatomy, dont nous vous dévoilons en exclusivité les premières minutes sur MYTF1 !