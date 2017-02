Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Grey’s Anatomy : les épisodes 11 et 12 de la saison 12 diffusés ce mercredi 15 février 2017 à 20h55 sur TF1 vont encore vous réserver de très belles surprises ! Voici ce qui vous attend dans les épisodes.

Après les deux épisodes exceptionnels de la semaine dernière « Un silence assourdissant » et « L’étape suivante », les choses ne s’arrangent pas au Grey Sloan Memorial, surtout quand il s’agit d’amour… On vous explique ce que vous devez absolument savoir avant de visionner vos épisodes « Autopsie d’un mariage » et « Une nouvelle chance » ce mercredi 15 février 2017 !

La relation April/Jackson au cœur de l’épisode !

Avec les épisodes de la semaine dernière, le couple April/Jackson ne semble pas prêt à se réconcilier. En effet, le beau gosse nous parait de plus en plus sûr de lui et est déterminé à interrompre son mariage avec la jolie rousse. Une décision qui ne fait d’ailleurs pas plaisir à April qui fait tout pour sauver leur couple ! L’épisode « Autopsie d’un mariage » vous emmènera donc dans l’univers des deux tourtereaux, de leurs débuts jusqu’à aujourd’hui. Le couple a-t-il une chance de se réconcilier ?





Joe et Karev

Entre Jo est Karev, c’est toujours très tendu ! On ne sait pas vraiment ce que la jolie brune nous cache et si son couple avec Alex lui tient toujours autant à cœur… Est-elle prête ou non à se marier ? La décision est toujours en suspens !

April, enceinte ?

April se pose des questions quant à une supposée grossesse, enceinte ou non ? C’est possible. Dans tous les cas, selon tomberait à un moment où son couple avec Jackson bat de l’aile et est proche de la fin… La jeune femme devra alors se poser les bonnes questions et elle aura dans cet épisode beaucoup d’émotions.

Retrouvez vos deux épisodes le mercredi 15 février 2017 à 20h55 sur TF1 !

