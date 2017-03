Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Camilla Luddington est une femme heureuse et comblée. La future maman qui a annoncé sa grossesse à ses fans en novembre dernier partage chaque jour tous les moments de sa grossesse sur les réseaux sociaux. Hier, elle a posté une photo avec son compagnon. En légende de cette photo, elle lui a posté une véritable déclaration d’amour : "Mon rocher quand cette grossesse m’est tombée dessus (soit tous les jours). Oui Jessica Capshaw, c’est bien ta robe". Entre Matthew Alan et Camilla Luddington, c’est une histoire qui dure et leur amour semble plus fort que tout.

Rappelez-vous, Camilla Luddington de la série Grey’s Anatomy avait confié au Magazine Fit Pregnancy:"J’ai décidé de faire un test de grossesse alors que Matt et moi (Matthew Alan est son fiancé depuis plusieurs années déjà NDLR) avions seulement commencé à l’envisager. Il ne voulait pas que je le fasse car il avait peur que je sois déçue du résultat. Mais quand j’ai su que c’était positif, je suis sortie de la salle de bain et je l’ai vraiment surpris. J’étais vraiment chanceuse de tomber enceinte après un premier essai. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça." Camilla Luddington vit désormais pleinement sa grossesse et attend avec impatience de découvrir le visage de sa petite fille.





My rock when this pregnancy has kicked my ass (aka every day).. ❤ *and yes @jessicacapshaw this is ur dress ☺️☺️💋💅🏽 Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 5 Mars 2017 à 17h03 PST

Revivez les épisodes de la semaine dernière en replay