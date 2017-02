Par A.D | Ecrit pour TF1 |

"Tomb Raider in training"… C’est avec ce body pour enfant à la phrase accrocheuse, que l'on pourrait traduire par "une future Tomb Raider s'entraîne", que Camilla Luddington a révélé le sexe de son futur enfant. L’actrice de 33 ans sera en effet maman d’une petite fille. La jeune femme enceinte d’un peu plus de six mois a tenu à partager la nouvelle sur son compte Instagram. "Je suis trop contente d’annoncer aujourd’hui que j’attends une petite fille !", a ainsi écrit l’actrice en légende de son cliché sur lequel elle tient en l’air son mini-body Tomb Raider. Un cadeau de la part du studio de développement de jeux vidéo en charge du reboot de la franchise Tomb Raider, projet sur lequel a travaillé Camilla Luddington en 2012. Dans les nouveaux jeux c’est en effet sa voix que l’on entend et son physique qui a été pris pour réaliser la nouvelle Lara Croft.



Et la jeune femme d’expliquer pourquoi elle est ravie de recevoir un tel cadeau. "Je veux que [ma fille] grandisse en sachant à quel point les femmes sont fortes, qu’elle soit une petite guerrière qui n’a pas peur de donner de la voix et de se battre pour ce qu’elle pense juste. Je veux qu’elle navigue à travers sa vie avec courage et gentillesse, et qu’elle puisse être l’une de ses petites filles qui disent ‘tu peux t’asseoir avec nous’", explique-t-elle ainsi. La jeune femme faisait sans doute référence à la politique menée en ce moment outre-Atlantique, elle qui a participé aux différentes marches organisées aux États-Unis contre les récentes décisions du gouvernement de Donald Trump.







I am so excited to announce today that I am having a... girl! 🎉 I want her to grow up knowing how strong women are 💪. To be a little warrior who is not afraid to use her voice and stand up for what she believes is right. To navigate through life with courage and kindness, and to be one of the girls who says "you CAN sit with us..". Special shoutout to #crystaldynamics for sending me her first #tombraider onesie 😎 Une photo publiée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 3 Févr. 2017 à 9h35 PST

