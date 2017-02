Par S.B. | Ecrit pour TF1 |

Camilla Luddington a déjà tout de la super maman. Son bébé n’est pas encore né, mais elle est bien décidée à lui inculquer les bonnes bases de la pop culture. Sur Instagram, l’actrice de Grey’s Anatomy a posté une photo de son baby bump. Elle pose sur son ventre, un casque et semble faire écouter de la musique à son enfant à naître. "Je commence son éducation tôt", écrit la jeune femme en guise de légende.



Que fait-elle écouter à sa petite fille ? Camilla Luddington semble laisser un indice : la coque de son téléphone porte le sigle de Star Wars. Ferait-elle découvrir à sa mini-elle le mythique thème original composé par John Williams ? Sans doute. La jeune femme n’a jamais caché sa passion pour la saga intergalactique. Sur Twitter, elle avoue qu’elle la regarde (encore et encore) et que son pêché mignon, c’est de se vêtir en conséquence. En 2015, par exemple, elle écrivait sur Twitter : "Oui, je regarde Star Wars à 10h30, ce matin, et oui je porte mon jogging Star Wars". Quelques tweets plutôt, elle confessait "oui je suis obsédée par Star Wars".

Visiblement, les fans de Camilla Luddington sont aussi obsédées que la jeune femme par l’univers de George Lucas. "Prenons exemple sur Camilla qui fait grandir son bébé en écoutant le thème de Star Wars", "C’est important, l’éducation", "John Williams est le meilleur moyen pour avancer", "très bon choix", commentent ainsi ses aficionados.