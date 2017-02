Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Le magazine Fit Pregnancy a choisi de faire de Camilla Luddington sa nouvelle cover girl. L’actrice qui incarne le docteur Jo Wilson dans la série Grey’s Anatomy s’affiche plus rayonnante que jamais, mettant son baby bump bien en avant. Si vous vous posez la question, c’est une petite fillequi grandit dedans. La jolie actrice, fière de cette photo, a posté la Une sur son compte Instagram et elle confie à sa large fanbase qu’elle est "contente de pouvoir la partager".



Camille Luddington a également profité pour répondre aux questions des journalistes, concernant notamment le déroulement et l’avancée de cette première grossesse. Elle, qui s’est amusée à parodier l’annonce de la grossesse de Beyoncé, se dit très heureuse. Elle fait même un lien avec son personnage dans Grey’s Anatomy. "Imiter l’accouchement dans Grey’s a retiré tout le mystère", plaisante la jeune femme. "Bien sûr, nous devons penser à tous les scénarios, même les pires. Je sais tout ce qui peut arriver de mauvais mais j’essaie de ne pas y penser", ajoute Camilla Luddington.

Toujours en tournage, la belle raconte aussi comment cacher sa grossesse à l’écran. Une difficulté de taille puisque son Jo Wilson n’est pas enceinte dans la série. Elle rigole : "Ils vont avoir besoin de générer des images par ordinateur pour trafiquer la chose, et s’ils le font, je leur demanderai de me donner des abdos"!