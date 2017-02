Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

L’actrice, révélée dans la série Grey’s Anatomy dans le rôle de Jo Wilson, sera bientôt maman d’une petite fille. Très active sur les réseaux sociaux, la belle partage toutes les étapes de sa grossesse, comme l’aménagement de la chambre du bébé, les exercices de préparation à l’accouchement et même l’évolution de son baby bump grandissant. A 33 ans, Camilla Luddington est prête à pouponner pour la première fois même si l’actrice ne pensait pas tomber enceinte aussi rapidement : "J’ai décidé de faire un test de grossesse alors que Matt et moi (Matthew Alan est son fiancé depuis plusieurs années déjà NDLR) avions seulement commencé à l’envisager, a-t-elle raconté au magazine Fit Pregnancy. Il ne voulait pas que je le fasse car il avait peur que je sois déçue du résultat. Mais quand j’ai su que c’était positif, je suis sortie de la salle de bain et je l’ai vraiment surpris. J’étais vraiment chanceuse de tomber enceinte après un premier essai. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça."

Si la conception a été une étape rapide pour le couple, Camilla Luddington a été malade durant les premiers mois de sa grossesse. Un début difficile à gérer pour celle qui enchaînait les tournages de la série créée par Shonda Rhimes : "Mon premier trimestre a été vraiment difficile, a-t-elle confié. Je ne pouvais pas promener le chien dans la rue sans faire une sieste ou même manger autre chose que des bagels au cream cheese."

Impatiente de découvrir le visage de sa petite fille, Camilla Luddington compte bien s’occuper de son enfant comme une vraie maman poule ! "Je me retrouve à compter les jours jusqu’à ce qu’elle soit là, pas parce que je veux que ça passe rapidement, mais je suis tellement excitée de la rencontrer. Je veux voir son visage et la tenir dans mes bras." Allez, plus que quelques semaines à attendre…

