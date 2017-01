Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Enceinte depuis plusieurs semaines déjà, Camilla Luddington profite pleinement de sa grossesse. Sur les réseaux sociaux, l’actrice partage des clichés des préparatifs avant d’accueillir le nourrisson. Et le dernier achat en date lui donne quelques idées…

Les semaines passent et le baby bump de Camilla Luddington grandit. Le 27 octobre dernier, l’actrice qui joue le rôle de Jo Wilson dans Grey’s Anatomy annonçait la bonne nouvelle sur son compte Instagram. Depuis, elle partage toutes les étapes des préparatifs avant son accouchement. Dimanche 29 janvier, la jeune femme a ainsi posté un cliché de sa nouvelle chaise à bascule spécialement dédiée pour le bien-être de son bébé. L’actrice pourra passer du temps à bercer son enfant : « J’ai officiellement passé cette nouvelle étape, a-t-elle écrit. J’ai enfin ma chaise à bascule et je vais m’assoir dessus et rester assise durant plusieurs heures. »

Après l’annonce de sa grossesse, Camilla Luddington avait également annoncé qu’elle partagerait toutes les étapes de ces neuf mois. Elle a donc tout naturellement posté une photo d’elle sur une machine pour pilates, propice à la préparation à l’accouchement, tout en restant sportive. En couple avec Matthew Alan – un acteur aperçu dans plusieurs séries télévisées telles que NCIS : Nouvelle-Orléans et Mentalist – Camilla Luddington semble comblée de bonheur. Côté professionnel, elle profite de son temps libre entre les tournages de la nouvelle saison de Grey’s Anatomy et son quotidien de femme enceinte. Le show créé par Shonda Rhimes a d’ailleurs remporté plusieurs Golden Globes. Une véritable consécration pour le casting. Décidément, l’année 2017 risque d’être riche en joie et en émotion pour Camilla Luddington…





I've officially reached that #nesting stage...my #nursingchair arrived and I'm gonna sit here and stare it at for a few hours ☺️ so don't mind me while I dream of chubby baby rolls 💘 Une photo publiée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 28 Janv. 2017 à 12h56 PST

Grey's Anatomy revient le 1er février sur TF1