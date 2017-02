Par A.D | Ecrit pour TF1 |

L’actrice britannique qui prête ses traits à Jo Wilson dans Grey’s Anatomy est enceinte de six mois, et visiblement elle est prête à retomber dans l’enfance.

Camilla Luddington n’a rien perdu de son âme d’enfant. La jeune femme, connue pour incarner le docteur Jo Wilson dans la série Grey’s Anatomy, est en passe de devenir maman et certains détails laissent à penser qu’elle va profiter à chaque instant de sa nouvelle maternité.



Sur son compte Instagram, la Britannique a dévoilé un cliché sur lequel on aperçoit son chien à côté d’une peluche. Mais attention, il ne s’agit pas de n’importe quelle peluche, mais de Gus Gus, ou Gustave, la souris maladroite, gourmande et mais si attendrissante du dessin animé signé Disney, Cendrillon. Et oui car, malgré sa carrière d’actrice et sa future maternité, Camilla Luddington reste avant tout une enfant des années 1980 et 1990, bercée par les "films de princesses" signés Disney, comme de nombreuses générations de fillettes avant elle.



Même si elle est devenue adulte, la jeune femme de 33 ans, qui doit accoucher de son premier enfant au printemps prochain, semble donc toujours vouloir tomber en enfance de temps à autres. "Gus Gus qui dort avec son Gus Gus", écrit l’actrice en légende de son cliché. Sans doute a-t-elle "transmis" à son chien son amour pour l’univers Disney. Peut-être fera-t-elle de même avec son enfant…