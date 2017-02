Par ZY | Ecrit pour TF1 |

A l’heure où de nombreuses Youtubeuses sont carrément devenues des stars en révélant leurs astuces beauté pour nous apprendre à camoufler nos imperfections et à nous maquiller correctement, certaines stars militantes comme Chyler Leigh (Lexie Grey dans Grey’s Anatomy) ont décidé de prendre le contrepied de cette tendance en s’affichant sans maquillage.



En agissant ainsi, les célébrités qui posent sans fard, veulent dénoncer les diktats de la mode qui exigent la perfection et excluent ceux qui y dérogent. Ainsi Sharon Stone, Cameron Diaz, Julia Roberts, Demi Lovato ou encore Alicia Keys n’ont pas hésité à assumer leurs défauts en se montrant sans maquillage.



Chyler Leigh est donc la dernière des actrices à avoir rejoint le mouvement. Ce lundi 20 février, celle qui a incarné la soeur de Meredith Grey durant six saisons de Grey’s Anatomy, a en effet posté une photo d’elle sans maquillage sur son compte Instagram. Et dans un long message qui accompagne la photo, l’actrice de 34 ans tente d’inciter ses fans à faire de même et à assumer leurs imperfections.











« Ce n’est pas toujours facile pour moi de m’ouvrir et de me montrer vulnérable. Parfois je me sens plus à l’aise en parlant à travers les personnages que j’incarne. Mais mes amis, je pense qu’il y a trop d’occasions manquées de croire en nous-même et/ou d’encourager et d’aimer ceux qui dans nos vies en ont le plus besoin. S’il vous plaît, n’oubliez pas de commencer par vous. De faire de vous votre priorité. C’est en ayant le courage de s’accepter tels que nous sommes que nous réalisons les changements les plus audacieux. (…) Alors, me voici sans maquillage. Personne n’est parfait. Mais comme les flocons de neige, chacun d’entre nous est à la fois complexe et incroyable. Malgré ce que l’on peut penser, nous sommes tous beaux tels que nous sommes, » a écrit l’actrice qui désormais incarne la sœur de Kara, l’héroïne de la série Supergirl.