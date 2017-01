Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

C’est un garçon engagé

Acteur reconnu, Jesse Williams est surtout un homme engagé publiquement qui milite activement pour la défense des droits des Afro-américains. Il est d’ailleurs au sein de l’organisation « The Advancement Project », qui lutte pour les droits civiques. Le jeune homme n’a pas peur de dénoncer les violences policières que subit la communauté noire américaine. Lors des BET Awards 2016, il avait prononcé un discours très tranché sur le sujet et s’était attiré les foudres d’une partie des fans de la série Grey’s Anatomy qui l’avait taxé de raciste anti-blanc. Pour mémoire, il avait déclaré : "Nous savons très bien que, tous les jours, en cas de bagarre, la police arrive tout à fait, d'une manière ou d'une autre, à désamorcer le conflit, désarmer et ne pas tuer des Blancs. Alors, ce qu'il va se passer, c'est que nous allons avoir accès à une justice et à des droits égaux dans notre pays".





Il a rencontré Barack Obama

Jesse Williams a été convié plusieurs fois à la Maison Blanche, invité par Barack Obama. Pour la soirée musicale et le dîner des correspondants, notamment. Le 30 avril 2016, il était ainsi au dernier dîner de l’ère Obama, soirée durant laquelle il a croisé Damian Lewis, Neve Campbell, Jaimie Alexander, Rosario Dawson ou encore Kerry Washington. Evidemment, l’acteur ne pouvait pas partir de la Maison Blanche sans une photo avec l’ex-couple présidentiel.





C’est un garçon très drôle

Son compte instagram regorge de photos à messages décalés, de plus ou moins bon goût. On peut y voir une chèvre qui accouche, des blagues sur MySpace, des dinosaures habillés en vêtements de tous les jours ou encore des photos de personnes prises en flagrant délit de n’importe quoi : un homme urinant dans le métro, les orteils d’un passager dans un avion ou encore les cheveux d’une femme qui prend un peu trop ses aises…





C’est un fan de basket

Avant de faire une pleine carrière à Hollywood, Jesse Williams était un grand sportif. Il a pratiqué le foot mais surtout le basket. Adepte de la NBA, il ne rate jamais un match des Chicago Bulls, son équipe préférée. Et quand il a l’occasion, il descend lui-même sur le parquet. A ses risques et périls. En 2015, il s'est sévèrement blessé durant un match de gala entre célébrités en préambule du Rising Star Challenge. A cause d’une mauvaise réception, son genou s’est dérobé. Rupture des ligaments croisés.





Huuum un donut !

Homer Simpson a un sérieux concurrent dans la catégorie "accro aux donuts". Jesse Williams en est un aussi. Si en règle générale, c’est un fin gourmet qui aime poster les photos des plats sains qu’il s’apprête à déguster, l’acteur a son petit pêché mignon : les donuts donc. De préférence à déguster devant un match de basketball. Pour conquérir Jesse Williams, apportez ceux au chocolat.