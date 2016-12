Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Aux États-Unis, la question des couches propres lorsque l’on est jeune parent n’est pas à prendre à la légère. Les paquets sont généralement dispendieux, et un enfant en consomme plusieurs par jour. Financièrement, cela a un coût pour les familles, et les plus pauvres se retrouvent parfois très démunies. Alors que Barack Obama, dans la dernière ligne droite de son mandat, a décidé de remédier au problème et a publiquement soutenu l’opération Baby 2 Baby afin de fournir couches et vêtements aux enfants dans le besoin, plusieurs célébrités se sont jointes au mouvement, dont Jessica Capshaw.

L’actrice de Grey’s Anatomy est mère de quatre enfants. Les galères de couches, elle connaît. Et à ce titre, elle a décidé d’apporter son soutien à l’initiative devenue priorité du président des États-Unis. Dans un post Instagram, la comédienne s’est ainsi exprimée : "Merci @POTUS [l’acronyme utilisé pour désigner le président des États-Unis, ndlr] de faire des besoins en couches l’une de tes dernières priorités avant la fin de ton mandat. Je me tiens fièrement aux côtés de la Maison Blanche et de l’opération Baby 2 Baby afin que le combat puisse continuer pour que chaque famille puisse avoir accès à des couches propres".

L’interprète d’Arizona dans Grey’s Anatomy a également remercié Honest, l’entreprise de Jessica Alba dont l’activité principale est de fournir des produits d’hygiène, dont des couches, aux enfants, tout en respectant une charte environnementale. Une entreprise co-fondée par Christopher Gavigan, l’époux à la ville de Jessica Capshaw. L’actrice n’est pas la seule à Hollywood à s’être engagée dans l’opération Baby 2 baby, qui compte dans ses rangs les actrices Reese Witherspoon, Jennifer Garner, Blake Lively ou encore Drew Barrymore.









As we continue to fight for all families to have access to clean diapers for their babies, we are so grateful for our wonderful partners @huggies who donate millions of diapers to Baby2Baby babies every year!! Thank you @huggies for donating another 3 million diapers to us this year and for your ongoing support of the low-income children we serve! #diapergap wh.gov/diapergap Une photo publiée par baby2baby (@baby2baby) le 22 Déc. 2016 à 12h14 PST





#tbt We are so grateful to work with our @Baby2Baby Angel @DrewBarrymore and we were so proud to honor her at our Second Annual #Baby2BabyGala. Thank you Drew for your dedication and commitment to children in need. Une photo publiée par baby2baby (@baby2baby) le 10 Nov. 2016 à 14h59 PST

