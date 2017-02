Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Ils se sont formés à l’hôpital et nous ont fait vibrer au fil des saisons. Souvent compliquées, ces histoires d’amour nous ont fait rêver comme pleurer… Retour sur le classement des histoires les plus marquantes de la série.

Lexie et Mark

Ces deux-là étaient faits l’un pour l’autre. Lexie, c’était avant tout une interne au grand cœur. Quelque fois maladroite, elle avait l’art de toujours être présente pour ses amis. Lui, c’était le beau-gosse de l’hôpital qui se pensait irrésistible auprès de toutes et qui ne comptait plus ses conquêtes ! Son couple avec Lexie l’a fait se découvrir et, même s’ils ont connu des hauts et des bas, ils en sont finalement venus à l’évidence : ils ne pouvaient pas vivre séparés. Les deux amoureux se sont d’ailleurs retrouvés lorsqu’ils ont chacun quitté ce monde.

Meredith et Derek

Les incontournables de Grey’s Anatomy ! Un couple qui s’est créé à la suite d’une nuit sans lendemain et qui a duré malgré le mariage de Derek. Meredith, personnage très fier, a d’ailleurs laissé son égo de côté pour demander à ce dernier de la choisir pour la vie. Les deux chirurgiens ont ensemble adopté Zola puis ont eu deux autres beaux bébés.

Callie et Arizona

Elles ont tout vécu ! Entre l’accident de voiture de Callie et l’amputation d’Arizona, on pensait les deux femmes invisibles et leur complicité nous donnait tous envie. Malheureusement, la dépression d’Arizona lui a fait perdre la raison et sa trahison a provoqué la cassure d’un couple qui nous manque beaucoup.

April et Jackson

Ces deux-là sont l’un des couples favoris des fans de Grey’s Anatomy. Ils ont longtemps renié leur amour, poussant Jackson à dévoiler ce dernier lors du mariage d’April ! Un moment chargé en émotions qui a fait rêver les plus sensibles. Néanmoins, ce couple bat aujourd’hui de l’aile puisque Jackson souhaite arrêter leur histoire…

