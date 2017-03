Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La vie n’est pas un long fleuve tranquille au sein du Grey Sloan Memorial Hospital, et ce n’est pas April Kepner (Sarah Drew) qui va dire le contraire. Après le choc du divorce avec Jackson Avery (Jesse Williams), la jeune femme a eu le bonheur de découvrir qu’elle attendait un enfant. Mais une menace plane désormais sur cette nouvelle grossesse. Dans les épisodes diffusés la semaine dernière, on découvrait ainsi que Catherine Avery (Debbie Allen), la mère de Jackson, était prête à faire appel à des avocats pour que son fils ait la garde du bébé.

Les projets de Catherine Avery vont-ils éloigner encore un peu plus April et Jackson ? C’est ce que les téléspectateurs de Grey’s Anatomy découvriront ce mercredi soir à 20h55 sur TF1. Les deux nouveaux épisodes inédits réserveront quelques surprises sur les relations entre les deux chirurgiens. April ne sera pas la seule à être mise à l’épreuve ce mercredi. Arizona Robbins (Jessica Capshaw) va découvrir avec stupeur que Callie (Sara Ramirez) veut tout quitter pour suivre Penny Blake (Samantha Sloyan) à New York. Et elle compte bien emmener Sofia, sa fille élevée avec Arizona, avec elle.

L’avenir de Ben Warren (Jason George) au sein de l’hôpital est bien sombre. Après sa décision polémique qui a conduit à la mort d’une femme et de son bébé, ce dernier est sur la sellette. Miranda Bailey (Chandra Wilson) demande ainsi à Meredith Grey (Ellen Pompeo), Maggie Pierce (Kelly McCreary) et Owen Hunt (Kevin McKidd) de former un comité consultatif pour déterminer la responsabilité du médecin dans cette délicate affaire. Que vont-ils décider ? Réponse ce soir à partir de 20h55 sur TF1 !