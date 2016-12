Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Katherine Heigl a-t-elle endossé le rôle de « méchante » pour les besoins de son nouveau film Unforgettable ? Ce long-métrage réalisé par Denise Di Novi devrait sortir dans les salles américaines en avril 2017. La bande-annonce a été récemment dévoilée et permet de découvrir Katherine Heigl bien loin de l’univers de Grey’s Anatomy et des films Bébé, mode d’emploi ou encore 27 robes. La jeune femme incarne Tessa, une mère de famille récemment divorcée qui tente de se reconstruire. Face à elle, son ex-époux respire le bonheur aux côtés de sa nouvelle compagne, Julia (Rosario Dawson), qui s’implique de plus en plus dans la vie des enfants de son conjoint et de Tessa. Cette dernière en souffre et n’entend pas se laisser faire.

La bande-annonce d’Unforgettable montre une Katherine Heigl belle et sexy, qui tente de rester forte face aux épreuves de la vie. Mais les images entretiennent le doute : Tessa s’enfonce de plus en plus dans une spirale infernale, mais va-t-elle réellement sombrer dans la folie au point de laisser parler son désir de vengeance face à l’innocente Julia ? La blonde Américaine apparaît telle une femme fatale prête à tout pour obtenir ce qu’elle veut… Et sur Instagram, Katherine Heigl entretient elle-même le mystère autour de son personnage. La comédienne a posté la vidéo de la bande-annonce sur son compte, et s’est présentée de la sorte : « Voici Tessa. Elle ferait tout et n’importe quoi pour récupérer la vie qui selon elle lui a été volée. Quand l’amour prend fin, la folie commence ». Nous voilà avertis.





Meet Tessa. She'll do anything to get back the life she believes was stolen from her. When love ends, madness begins. #UnforgettableMovie in theaters April 2017 @unforgettablethemovie Une vidéo publiée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 15 Déc. 2016 à 11h59 PST

