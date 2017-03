Par Pauline HOHOADJI | Ecrit pour TF1 |

Vous attendiez avec impatience la saison 13 de Grey’s Anatomy ? Bonne nouvelle, votre attente va bientôt prendre fin ! Alors que TF1 diffuse actuellement la saison 12, la chaîne lancera dès le mercredi 5 avril à 20h55, la saison 13 de la série culte. De nouveaux épisodes qui permettront aux inconditionnels de retrouver leurs héros favoris – Meredith Grey (Ellen Pompeo), Alex Karev (Justin Chambers), Miranda Bailey (Chandra Wilson) ou encore Arizona Robbins (Jessica Capshaw) – mais également de découvrir de nouvelles têtes.

L’équipe du Grey Sloane Memorial Hospital accueillera en effet dans ses rangs un nouveau médecin incarné par Marika Dominczyk. Visage bien connu du petit écran – elle a notamment tourné dans les séries New York Unité Spéciale, Brothers and Sisters, Dr House ou encore Esprits Criminels –, cette comédienne a raflé le rôle d’Eliza Minnick. Un médecin qui, pourrait bien venir semer la zizanie au sein de l’hôpital. Elle ne "fera pas l’unanimité auprès de Richard Webber (James Pickens Jr), Meredith Grey (Ellen Pompeo) et Maggie Pierce (Kelly McCreary)".

Marika Dominczyk n’est pas la seule actrice à rejoindre le cast de Grey’s Anatomy, série qui laisse une belle place aux héroïnes féminines. Tessa Ferrer sera elle aussi présente dans la saison 13. Cette actrice rappellera des souvenirs aux fans de Grey’s Anatomy. Il faut dire que la jeune femme incarne Leah Murphy, une interne déjà aperçue dans la saison 10. Elle avait d’ailleurs vécu une histoire compliquée avec Arizona Robbins (Jessica Capshaw). Quelles vont être les conséquences de ce grand retour ? Réponse à partir du 5 avril à 20h55 sur TF1 !