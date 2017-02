Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Dans Grey’s Anatomy, les histoires de couple ne sont JAMAIS simples ! On se souvient du choix de Derek entre Addison et Meredith, de la fougue de Mark Sloan éperdument amoureux de Lexie Grey , ou plus récemment de Jo et Alex Karev… Mais s’il y en a bien un qui bat tous les records de complexité, c’est bien le couple Amélia/Owen !

Amélia et Owen, un couple complexe

Pendant quelques temps on les a vu se chercher sans réellement savoir si ce couple allait tenir ou non. Ces deux caractères forts ne semblaient alors jamais trouver le bon timing, surtout lorsqu’il s’agissait de conclure ! L’un des nouveaux couples phares de Grey’s Anatomy semble très complexe et leur avenir pour le moins… incertain. On se rappellera d’ailleurs de leur crise de couple dans l’épisode «Crazy Love » de la saison 11 qui les poussera à la rupture. Même si la connexion entre les deux chirurgiens est bien réelle et indéniable, le couple ne semble jamais vraiment serein. L’envie folle d’Owen de fonder une famille, tandis qu’Amelia a toujours en elle la perte de son enfant mort à la naissance pourra par ailleurs poser au couple d’autres difficultés…

Mais deux personnes torturées

Amélia, c’est LA chirurgienne torturée de Grey’s Anatomy. Confrontée très jeune à la mort, elle a vécu tout au long de sa vie des épreuves qui l’ont rendu méfiante et profondément triste. Durant la saison 12, elle lutte d’ailleurs contre son pire ennemi : l’alcool, dans lequel elle avait auparavant trouvé un réconfort. Dans l’épisode 10 de la saison 12 de Grey’s Anatomy, diffusé sur TF1, elle se confie à Owen au sujet de ses peurs. C’est cette peine qui rapproche nos deux écorchés vifs puisqu’Owen Hunt, après avoir connu la guerre, ne parvient pas à laisser ses anciens démons derrière lui. Il fait par ailleurs une nouvelle crise de panique dans l’épisode 7 de la saison 12, qui nous rappelle la saison 5 lorsqu’il a tenté d’étrangler Cristina Yang dans son sommeil…

Alors ces deux écorchés sont-ils faits et surtout sont-ils capables de rester ensemble ?

Affaire à suivre le mercredi 15 février 2017 à 20h55 sur TF1 ! Retrouvez les premières minutes :