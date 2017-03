Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Parmi les personnages qui nous manquent le plus dans la série Grey’s Anatomy, Lexie Grey fait sans aucun doute partie de cette sélection. Chyler Leigh a, en effet, interprété pendant près de 5 saisons le personnage emblématique de Lexie Grey et le moins que l’on puisse dire, c’est que la demi-sœur de Meredith Grey a su conquérir une place particulière dans le cœur des téléspectateurs. En 2012, elle quitte la série lors d’un épisode particulièrement éprouvant. Son personnage disparaît d’une manière aussi brutale que tragique. Aujourd'hui, cinq ans après son départ de la série médicale de Shonda Rhimes, elle continue de travailler pour le petit écran et se réalise dans des projets particulièrement étonnants.

Après de nombreux échecs télévisuels aux Etats-Unis, les téléspectateurs américains retrouvent Chyler Leigh en 2015 sur un nouveau projet littéralement différent. Elle n’interprète plus une jeune fille sensible et à fleur de peau, mais la demi-sœur de la super-héroïne : Supergirl. Elle n’a peur de rien, elle se bat comme personne et la série est d’ailleurs un vrai succès aux Etats-Unis. Aujourd’hui, Chyler Leigh ajoute une nouvelle corde à son arc et va désormais pousser la chansonnette. Son mari, Nathan West (musicien et chanteur) lui a composé une chanson particulière pour la Saint-Valentin et elle devrait, selon ses premières déclarations, l’interpréter très prochainement à ses côtés.